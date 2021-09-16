aA
В среду на ул. Ажуолино, в Вильнюсе, произошло серьезное ДТП. Полиция сообщила, что в ДТП пострадал человек.
Нетрезвый водитель стал виновником серьезного ДТП в Вильнюсе
© DELFI / Erika Venckutė

Сообщение о ДТП поступило в 19 ч. Столкнулись 5 автомобилей, в одном из них был зажат человек.

По данным полиции, пострадавшему мужчине потребовалась помощь врачей.

По предварительным данным, виновником ДТП был водитель Infiniti.

Очевидцы рассказали, что автомобиль со стоянки выехал на встречную полосу, зацепил автомобиль Toyota и лоб в лоб столкнулся с BMW. После этого в BMW врезались еще несколько автомобилей.

Статьи по теме:
Напряженная гонка в Вильнюсском районе: нетрезвый водитель пытался скрыться от полиции  (3)
Нетрезвый водитель врезался в забор кладбища на ул. Расу  (6)

Выяснилось, что в ДТП пострадал сам его виновник.

По данным полиции, мужчина был пьян (2,36 промилле). Он получил травмы головы и шеи, поэтому был доставлен в больницу.

Ведется расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Пьяный водитель микроавтобуса насмерть сбил мотоциклиста (2)

27 июля, в 23.20 ч., в Паневежском районе, на 26 км дороги...

Нетрезвый велосипедист не смог подуть в алкотестер, а потом скончался в больнице (9)

21 августа, в 18.18 ч., в Тверай (Ретавский муниципалитет) с...

TOP новостей

Ситуация с ковидом вызывает озабоченность: Шимоните не исключает дополнительные решения (13)

Ситуация с ковидом в Литве вызывает озабоченность....

Živilė Gudlevičienė Mindaugas Stankūnas

У пандемии открылось второе дыхание: в ближайшие недели в Литве ожидается новый рост (55)

Пандемия коронавируса в течение некоторого времени...

За поездку в "Европу" афганцы заплатили по 7000 долларов: как они добирались до Литвы (25)

За поездку в Европу из Кабула пятеро афганцев заплатили...

В Литве черных муниципалитетов стало еще больше (1)

В Литве за минувшие сутки зафиксировали 1300 случаев...

Рейтинги трех партий сравнялись, оценка правительства Литвы стала радикальнее (20)

Результаты опроса Spinter tyrimai показали, что рейтинги трех...