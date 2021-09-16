Нетрезвый водитель стал виновником серьезного ДТП в Вильнюсе

Сообщение о ДТП поступило в 19 ч. Столкнулись 5 автомобилей, в одном из них был зажат человек.

По данным полиции, пострадавшему мужчине потребовалась помощь врачей.

По предварительным данным, виновником ДТП был водитель Infiniti.

Очевидцы рассказали, что автомобиль со стоянки выехал на встречную полосу, зацепил автомобиль Toyota и лоб в лоб столкнулся с BMW. После этого в BMW врезались еще несколько автомобилей.

Выяснилось, что в ДТП пострадал сам его виновник.

По данным полиции, мужчина был пьян (2,36 промилле). Он получил травмы головы и шеи, поэтому был доставлен в больницу.

Ведется расследование.