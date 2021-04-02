Нетрезвый водитель совершил ДТП в Вильнюсе

По предварительным данным, в 20 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Атейтес автомобиль Audi взял на таран ехавший перед ним автомобиль BMW.
Оказывается, после ДТП виновник столкновения подбежал к BMW и стал кидаться на находившихся в нем девушек.
Полиция задержала виновника ДТП. Он был пьян - 2,92 промилле.
Во время ДТП никто не пострадал.
Ведется расследование.
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