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В пятницу вечером в Вильнюсе нетрезвый водитель совершил ДТП.
Нетрезвый водитель совершил ДТП в Вильнюсе
© DELFI / Erika Venckutė

По предварительным данным, в 20 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Атейтес автомобиль Audi взял на таран ехавший перед ним автомобиль BMW.

Оказывается, после ДТП виновник столкновения подбежал к BMW и стал кидаться на находившихся в нем девушек.

Полиция задержала виновника ДТП. Он был пьян - 2,92 промилле.

Во время ДТП никто не пострадал.

Ведется расследование.

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