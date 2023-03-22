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В Шилальском районе полиция остановила нетрезвого водителя. Нарушитель сначала предлагал полицейским деньги, а потом - автомобиль.
Reidas
Reidas

Департамент полиции сообщает, что 21 марта, в 10.15 ч. в Шилальском районе, в деревне Стунгайчай был остановлен автомобиль, которым управлял мужчина 1955 г.р. Водитель был пьян (2,16 промилле).

Чтобы избежать ответственности за нетрезвое вождение, он предлагал полиции взятку в размере 3000 евро или свой автомобиль.

Подозреваемый был задержан. Ему грозит уголовная ответственность за подкуп должностного лица при исполнении обязанностей и за вождение в нетрезвом виде.

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