Департамент полиции сообщает, что 21 марта, в 10.15 ч. в Шилальском районе, в деревне Стунгайчай был остановлен автомобиль, которым управлял мужчина 1955 г.р. Водитель был пьян (2,16 промилле).

Чтобы избежать ответственности за нетрезвое вождение, он предлагал полиции взятку в размере 3000 евро или свой автомобиль.

Подозреваемый был задержан. Ему грозит уголовная ответственность за подкуп должностного лица при исполнении обязанностей и за вождение в нетрезвом виде.