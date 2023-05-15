Нетрезвый водитель пытался дать взятку сотрудникам полиции: предлагал 200 евро

По данным правоохранительных органов, 14 мая около 23.10 час. на ул. Вильняус в Кармелаве Каунасского района был остановлен автомобиль, которым управлял нетрезвый мужчина (1981 г. р.) со степенью опьянения 2,31 промилле. Во избежание уголовной ответственности мужчина предложил сотрудникам полиции взятку в размере 200 евро.
Начато досудебное расследование по факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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