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21 августа, в 18.18 ч., в Тверай (Ретавский муниципалитет) с велосипеда упал мужчина 1949 г.р. Он был пьян (в алкотестер не мог подуть). Пострадавшего передали в руки врачей.
Нетрезвый велосипедист не смог подуть в алкотестер, а потом скончался в больнице
© DELFI / Kiril Čachovskij

24 августа, в 6.59 ч., поступило сообщение из больницы о смерти мужчины, Полиция выясняет причину смерти.

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