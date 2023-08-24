Нетрезвый профессор Каунасской клиники сбил женщину

По имеющимся данным, профессор сбил пешехода, когда управлял транспортным средством, находясь в нетрезвом состоянии (больше 2 промилле).

Представитель ГКП Каунасского округа Реда Зараускене сказала, что инцидент произошел в среду вечером.

"В 19.50 ч. сообщили, что в Каунасском районе, в Домейкаве, на ул. Муйтинес, нетрезвый водитель Volvo сбил женщину (1984 г.р.). Пострадавшую доставили в больницу. Водитель был пьян – 2,37 промилле", – сказала Зараускене.