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В Вильнюсе кран мусоровоза застрял и повредил офисное здание.

Авария произошла на улице Й. Бальчикониса. Проезжая через арку, автокран застрял и значительно повредил одно из административных зданий Технополиса.

Предполагается, что водитель мусоровоза ехал с поднятой стрелой крана, который используется для подъема подземных мусорных контейнеров. Для ликвидации последствий инцидента прибыли пожарные с автолестницами. Пока спасатели работали, движение по улице Й. Бальчикониса было перекрыто.

Никто не пострадал.

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