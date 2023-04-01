Авария произошла на улице Й. Бальчикониса. Проезжая через арку, автокран застрял и значительно повредил одно из административных зданий Технополиса.
Предполагается, что водитель мусоровоза ехал с поднятой стрелой крана, который используется для подъема подземных мусорных контейнеров. Для ликвидации последствий инцидента прибыли пожарные с автолестницами. Пока спасатели работали, движение по улице Й. Бальчикониса было перекрыто.
Никто не пострадал.
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