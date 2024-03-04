Неспокойные сигналы фиксировались еще до исчезновения женщины с младенцем: видели на улице ночью

Delfi получил информацию о том, что эту женщину с младенцем, которая вела себя неадекватно, люди видели уже в ночь на воскресенье, задолго до того, как ее объявили в розыск.
И полиция, и прокуратура скрывала эту информацию: представители служб отказались подтверждать или опровергать эту информацию. Сообщалось, что ее тогда с улицы полиция отвезла домой.
Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что с этим вопросом надо обращаться в прокуратуру.
Представитель прокуратуры Гинтаре Шаткаускене-Виткаускайте сказала, что пока идет расследование подробную информацию не разглашают.
"Начато расследование по факту исчезновения человека, сейчас проводят процессуальные действия, выясняют все обстоятельства", – сказала она.
Служба по правам ребенка подтвердила, что женщина попадала в руки полиции до исчезновения в воскресенье утром.
"Информация об исчезновении женщины с младенцем поступила в ночь на воскресенье. Когда их нашли, младенца временно передали бабушке, в воскресенье в семью должны были ехать сотрудники Службы по правам ребенка и оценить, в какой помощи нуждается семья", – сказал представитель службы Гядас Батулявичюс.
По его словам, после того как женщину с младенцем снова объявили в розыск, правоохрана их нашла, младенца передали дежурным опекунам. Мать младенца находится в руках врачей.
"Мы сейчас оцениваем ситуацию в семье, выясняем, какую помощь можем оказать", – сказал Батулявичюс.
До этого семье помощь не оказывалась, 32-летняя женщина ранее жила за границей.