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В Вильнюсе практически в то же время на дорогах пострадали две женщины. Одну автомобиль сбил на ул. Оланду, а другую - на ул. Кауно.

Вильнюсская полиция информирует, что в 8.30 ч. сообщили о том, что на ул. Кауно автомобиль каршеринговой компании Spark сбил женщину. Согласно сообщению, женщина лет 60 лежала на дороге, но была в сознании.

Через минуту поступил еще один звонок. На этот раз очевидец информировал, что на перекрестке на ул. Оланду лежит сбитая машиной молодая женщина. По предварительным данным, она также была в сознании. Рядом стоял автомобиль Hyundai.

По обоим вызовам выехала полиция и скорая.

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