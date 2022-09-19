Вильнюсская полиция информирует, что в 8.30 ч. сообщили о том, что на ул. Кауно автомобиль каршеринговой компании Spark сбил женщину. Согласно сообщению, женщина лет 60 лежала на дороге, но была в сознании.

Через минуту поступил еще один звонок. На этот раз очевидец информировал, что на перекрестке на ул. Оланду лежит сбитая машиной молодая женщина. По предварительным данным, она также была в сознании. Рядом стоял автомобиль Hyundai.

По обоим вызовам выехала полиция и скорая.