Несовершеннолетняя сбежала из дома с мужчиной в Польшу

В воскресенье утром в полицию обратились родственники пропавшей. Они сообщили, что несовершеннолетняя ушла ночью из дома и не вернулась.
"Выяснилось, что она со знакомым уехала в Польшу. В воскресенье после обеда с девушкой общалась ее крестная. Девушка призналась ей, что уехала в Польшу с молодым человеком 1999 г.р. Полиция связалась с ним, тот указал, где они находятся. Пару нашла польская полиция", – сказала представитель полиции Шяуляйского округа Гайлуте Смагрюнене.
Мать девушки согласилась, чтобы ее домой привез молодой человек, с которым она уехала.
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