Неслыханная наглость: на аллее Лайсвес прилюдно мастурбировал молодой человек

На видео видно, что на лавочке сидит мужчина и демонстрирует свой половой орган.

Девушки, которые сделали видео, были в шоке, поскольку полуголый мужчина мастурбировал. Очевидцы хотели вызвать полицию.

Delfi связался с представителем каунасского комиссариата Гинтаре Жулите.

Она сказал, что в полицию сообщение о таком нарушении не поступало, поэтому ни об инциденте, ни о нарушителе ей ничего не известно.

По данным полиции, за подобное нарушение общественного порядка грозит штраф в размере 30-140 евро.