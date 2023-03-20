Несчастные случаи: одно тело нашли в бочке, другое - на скамейке

Кедайянйские пожарные-спасатели получили вызов в 23.30 ч. на ул. Лауко. Их на помощь вызвали врачи скорой.

Врачи просили достать из бочки мужчины. Мужчина не подавал признаков жизни. Когда его вытащили из бочки, врачи пытались реанимировать пострадавшего, но тщетно. Скончался мужчина 1978 г.р. Начато расследование.

Полиция выясняет и причину смерти другого мужчины – в 22 ч. его нашли на скамейке во дворе многоквартирного дома на ул. Медвелакё, в Паланге. На теле мужчины 1982 г.р. внешних следов насилия не обнаружили.

Подозрения у полиции вызвала и смерть женщины в Каунасе. В 14.30 ч. в квартире на ул. Саюнгос было обнаружено тело женщины (1951 г.р.) с синяками. Ведется расследование.