Несчастье во время демонтажа Клебонишкского моста: отвалившаяся конструкция упала на землю

Очевидец рассказал, что под мостом проезжали машины, а между тем кран поднимал конструкцию моста, она неожиданно упала.

"Когда она упала, поднялось облако пыли, благодаря счастливой случайности никто не пострадал", – рассказали очевидцы.

О происшествии информировали Каунасскую полицию.

По словам очевидцев, сейчас место огорожено, движение под мостом запрещено.

По данным полиции, после 22 ч. сообщили, что в Каунасе, на ул. Панерю, упала часть ремонтируемого моста. Движение в этом месте остановлено.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Дежурный Каунасских пожарных-спасателей информировал, что коллеги перекрыли движение на опасном участке.

На место происшествия приезжал и прораб, Гедрюс Масаускас, отвечающий за работы на мосту, он объяснил причину несчастья.

"Мост демонтировали в соответствии с графиками и по разработанной технологии, разбирали четвертую часть конструкции, когда ее отсоединили от колонны, опора моста с одной стороны уперлась в ул. Панерю. Во время происшествия ни люди, ни их имущество не пострадали, сейчас ждут консультации специалиста, который скажет, можно ли продолжать работы. После того как будет вывод, работы продолжатся. Мост планируют разобрать в течение 7 дней. В это время не будут закрывать ни ул. Панерю, ни автостраду A1", – пояснил Масаускас.

До утра на месте происшествия дежурила полиция.

Напомним, что мост А.Мишкиниса был открыт в 1964 г., по нему машины ездили в сторону Клайпеды, сейчас проводят демонтаж моста, работы должны завершиться до 30 апреля. Вместо двухполосного моста здесь планируют построить четырехполосный, только для транзитного движения.

Реконструкции ждет и южный мост, по которому машины едут в сторону Вильнюса.