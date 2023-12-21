Несчастье в Юрбаркском районе: погибла учитель

По данным дежурного Департамента полиции, несчастье произошло 21 декабря, в 7.20 ч. в Юрбаркасе, на перекрестке ул. Соду и Лепу. Погибла пешеход (1956 г.р.). Виновник с места происшествия уехал, его ищет полиция.
Издание Юрбаркского района Šviesa сообщает, что погибла учитель одной из городских школ.
Полиция обращается за помощью к обществу.
"Всех, кто был очевидцем происшествия и может предоставить следствию ценную информацию, просьба связаться с представителем комиссариата Юрбаркского района Миндаугасом Рашимасом по эл. почте: mindaugas.rasimas@policija.lt или телефонам 8 600 32992 и112.
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