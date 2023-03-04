Несчастье в Юрбаркском районе - погибла 14-летняя девочка: заехала на квадроцикле в пруд и утонула

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В департаменте полиции сообщили, что в Юрбаркском районе произошло ужасное происшествие.
По предварительным данным, 4 марта около 15.19 в Юрбаркском районе, квадроцикл, которым управляла несовершеннолетняя (2009 г.р.), наехал на лед замерзшего пруда и после того, как он проломился, утонул.
В результате происшествия погибла девочка, находившаяся за рулем.
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