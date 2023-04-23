Несчастье в Вильнюсском районе: водитель самоката не справилась с управлением, пострадал ребенок

Несчастье произошло 22 апреля, в 8.30 ч. в Скиргишкес (Вильнюсский район).

Молодая женщина (2000 г.р.) ехала на электросамокате Bozon по пешеходной дорожке. Она ехала вместе с малолетним сыном (2018 г.р.).

Женщина не справилась с управлением и упала. Ее сын оказался в больнице.

По правилам дорожного движения на самокате запрещается ездить вдвоем.

Начато расследование.