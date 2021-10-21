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Департамент полиции информирует о несчастье в Вильнюсском районе.
Несчастье в Вильнюсском районе: в доме обнаружено тело младенца
© AFP / Scanpix

21 октября, в 3 ч., в Вильнюсском районе, в деревне Рудамина в доме обнаружено тело младенца (2021 г.р.) без внешних следов насилия.

Обстоятельства и причины смерти выясняют эксперты.

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