Несчастье в Вильнюсском районе: в доме обнаружено тело младенца

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Департамент полиции информирует о несчастье в Вильнюсском районе.
21 октября, в 3 ч., в Вильнюсском районе, в деревне Рудамина в доме обнаружено тело младенца (2021 г.р.) без внешних следов насилия.
Обстоятельства и причины смерти выясняют эксперты.
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