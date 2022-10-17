Департамент полиции сообщает, что 16 октября, в 19.47 ч. в Вильнюсском районе, около деревни Шалтонишкес, автомобиль Volvo XC90 переехал лежавшего на дороге 48-летнего мужчину. Пострадавший скончался.

Автомобилем управляла 36-летняя женщина.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.