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Несчастье произошло на дороге Вевис-Майшягала-Неменчине.

Департамент полиции сообщает, что 16 октября, в 19.47 ч. в Вильнюсском районе, около деревни Шалтонишкес, автомобиль Volvo XC90 переехал лежавшего на дороге 48-летнего мужчину. Пострадавший скончался.

Автомобилем управляла 36-летняя женщина.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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