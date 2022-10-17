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Несчастье произошло на дороге Вевис-Майшягала-Неменчине.
Департамент полиции сообщает, что 16 октября, в 19.47 ч. в Вильнюсском районе, около деревни Шалтонишкес, автомобиль Volvo XC90 переехал лежавшего на дороге 48-летнего мужчину. Пострадавший скончался.
Автомобилем управляла 36-летняя женщина.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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