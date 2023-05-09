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Во вторник поступило сообщение о несчастье в Вильнюсском районе.
Несчастье в Вильнюсском районе: не удалось спасти съехавшего на тракторе в пруд мужчину
© DELFI / Erika Venckutė

По словам пожарных-спасателей, в Вильнюсском районе, в Грикенай, в пруд съехал трактор-газонокосилка, в котором находился человек.

Звонивший сказал, что его отец (1970 г.р.) тонет или уже утонул. Į

На место происшествия выехали полиция, пожарные-спасатели и врачи.

Мужчину достали из воды еще до приезда пожарных-спасателей. Врачи пытались его реанимировать, но тщетно. Около 13 ч. врачи скорой констатировали смерть мужчины.

Стало известно, что мужчина косил траву на тракторе около водоема и упал в пруд. В воде трактор-косилка упал на мужчину, он пытался звать на помощь, но захлебнулся.



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