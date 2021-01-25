В редакцию Delfi сообщили, что 24 января в Лентварисе из окна выпал. Родители малыша были пьяны.

Сообщение об инциденте поступило в 16.17 ч. 3-летний ребенок выпал из окна на втором этаже.

Полиция сообщила, что звонила мать пострадавшего. Когда приехала полиция, малыш был дома, лежал в кровати. Родители сказали, что ребенок сам открыл окно и выпал.

Врачи увезли мать с ребенком в больницу. По данным полиции родители были пьяны (легкая степень опьянения). По предварительным данным, ранее родители в поле зрения полиции не попадали. Полиция передала информацию о происшествии службе по правам детей.

Сообщается, что эта семья в полез зрения специалистов ранее не попадала. В семье есть только один ребенок. Сообщается, что, когда произошло несчастье, ребенок был в комнате один.

Кроме того, стало известно, что 23 января, в 21.50 ч., сообщили о выпавшем из окна ребенке.

По данным полиции, по номеру 112 позвонил молодой человек и информировал, что обнаружил на улице плачущего мальчика, который сообщил, что выпрыгнул из окна. Мальчик 2013 г.р. сказал стражам порядка, что был дома один, испугался, открыл окно и выпрыгнул из него.

Выяснилось, что вернувшаяся домой мать (1972 г.р.) ребенка явно была пьяна, от проверки на трезвость она отказалась. С мальчиком в больницу поехала его тетя, у ребенка установили перелом правого бедра. Ребенок был госпитализирован. Информацию об этом случае также передали специалистам по правам детей.

Мальчика передали под опеку его тете. По данным представителей службы, мать ребенка уже стояла на учете, но после оказания помощи, ребенка ей вернули. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.