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Департамент полиции сообщает, что в Вильнюсе на дороге погибла женщина.
По предварительным данным, 2 июня, в 20.57 ч., в Вильнюсе, на ул. Эйтмину, велосипедист (2000 г.р.) сбил женщину (1958 г.р.), которая внезапно вышла на проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм женщина скончалась.
Ведется расследование.
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