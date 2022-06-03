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Департамент полиции сообщает, что в Вильнюсе на дороге погибла женщина.
Pėsčiųjų perėja. Asociatyvi nuotr.
Pėsčiųjų perėja. Asociatyvi nuotr.
© DELFI / Domantas Pipas

По предварительным данным, 2 июня, в 20.57 ч., в Вильнюсе, на ул. Эйтмину, велосипедист (2000 г.р.) сбил женщину (1958 г.р.), которая внезапно вышла на проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм женщина скончалась.

Ведется расследование.

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