2024.08.31 15:54

Несчастье в Вильнюсе – пострадала женщина, переходившая улицу в запрещенном месте

 
ru.DELFI.lt

Поздно вечером в пятницу в Вильнюсе медики и полицейские бросились на помощь пострадавшей женщине.

Как сообщили в полиции, около 22.30 дорожно-транспортное происшествие произошло в Вильнюсе, на проспекте Саванорю. По предварительным данным, от столкновения с автомобилем Citroen ранена женщина. Предполагается, что пешеход пересекала проезжую часть в запрещенном месте, из-за чего и произошло ДТП.

По данным полиции, в результате инцидента пострадала женщина. Прибывшие медики скорой помощи отвезли ее в больницу. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии