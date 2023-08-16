16 августа 2023 г. 14:59

Несчастье в Вильнюсе: полиция, пожарные-спасатели и врачи поздно вечером искали в лесу пострадавшего ребенка

 
Яунюс Матонис
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI

15 августа вечером в Каролинишкском заповеднике полиция пожарные-спасатели и врачи искали упавшего с качели 9-летнего ребенка. Пострадавший находится в реанимации.

Сообщение о несчастье поступило в 20 ч.

Звонивший сказал, что в Каролинишкском лесу, около ул. И.Шимулёнё, за новыми постройками с обрыва упал ребенок.

Выяснилось, что мальчик катался, держась за конец троса в Каролинишкском заповеднике, а упав, получил серьезные травмы. Находившиеся с ним другие дети бросились за помощью.

Они встретили в заповеднике прохожего и попросили позвонить спасателям. К месту происшествия на машинах подъехать невозможно. Мужчина, который сообщил о несчастье, не мог указать точное место, где произошло несчастье. Полиция, пожарные-спасатели и врачи пешком отправились искать ребенка.

Один из полицейских прошел около 3 км вглубь леса, когда услышал голос ребенка. Он пошел на голос и нашел пострадавшего. Мальчик получил серьезную травму под мышки, рана кровоточила.

Ребенок был в сознании, он сказал, что катался на тросе, один конец которого был привязан к суку, и упал. Больше ничего пострадавший сказать не смог.

В это время к месту, где был найден мальчик, подоспели пожарные-спасатели и врачи, они оказали ребенку первую помощь.

Мальчика на носилках вынесли из леса и увезли в больницу. Он помещен в реанимацию.

Родителей ребенка на месте происшествия не было. Где он живет полицейским рассказали другие ребята. О несчастье мать пострадавшего информировала полиция.

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