Несчастье в Вильнюсе: полиция, пожарные-спасатели и врачи поздно вечером искали в лесу пострадавшего ребенка

Сообщение о несчастье поступило в 20 ч.
Звонивший сказал, что в Каролинишкском лесу, около ул. И.Шимулёнё, за новыми постройками с обрыва упал ребенок.
Выяснилось, что мальчик катался, держась за конец троса в Каролинишкском заповеднике, а упав, получил серьезные травмы. Находившиеся с ним другие дети бросились за помощью.
Они встретили в заповеднике прохожего и попросили позвонить спасателям. К месту происшествия на машинах подъехать невозможно. Мужчина, который сообщил о несчастье, не мог указать точное место, где произошло несчастье. Полиция, пожарные-спасатели и врачи пешком отправились искать ребенка.
Один из полицейских прошел около 3 км вглубь леса, когда услышал голос ребенка. Он пошел на голос и нашел пострадавшего. Мальчик получил серьезную травму под мышки, рана кровоточила.
Ребенок был в сознании, он сказал, что катался на тросе, один конец которого был привязан к суку, и упал. Больше ничего пострадавший сказать не смог.
В это время к месту, где был найден мальчик, подоспели пожарные-спасатели и врачи, они оказали ребенку первую помощь.
Мальчика на носилках вынесли из леса и увезли в больницу. Он помещен в реанимацию.
Родителей ребенка на месте происшествия не было. Где он живет полицейским рассказали другие ребята. О несчастье мать пострадавшего информировала полиция.