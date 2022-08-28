Несчастье в Вильнюсе: под автобус попала женщина

По предварительным данным, в 22 ч. поступило сообщение о том, что автобус переехал женщине ногу.
Сообщалось, что помощь требуется женщине лет 50, у нее повреждена нога.
На место происшествия выехала полиция и скорая.
Водитель автобуса сказал, что не успел ни остановиться, ни открыть двери, когда женщина со стороны остановки упала под колесо.
По данным Delfi, женщина получила серьезную травму ноги - открытый перелом.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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