Несчастье в Вильнюсе: под автобус попала женщина

По предварительным данным, в 22 ч. поступило сообщение о том, что автобус переехал женщине ногу.

Сообщалось, что помощь требуется женщине лет 50, у нее повреждена нога.

На место происшествия выехала полиция и скорая.

Водитель автобуса сказал, что не успел ни остановиться, ни открыть двери, когда женщина со стороны остановки упала под колесо.

По данным Delfi, женщина получила серьезную травму ноги - открытый перелом.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.