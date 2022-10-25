Несчастье в Вильнюсе: открутившееся колесо автобуса ранило мужчину

24 октября, в 16 ч., в Вильнюсе, на шоссе Абею Тауту Респобликос, открутившееся колесо автобуса Mercedes Benz, которым управлял мужчина 1976 г.р., ранило мужчину (1972 г.р.), стоявшего у обочины дороги рядом с автомобилем Toyota.

Мужчина (1972 г.р.) менял колесо автомобиля Toyota, когда в него попало колесо автобуса.

По предварительным данным, мужчина получил серьезные травмы, он был госпитализирован.

Ведется расследование.