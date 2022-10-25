Несчастье в Вильнюсе: открутившееся колесо автобуса ранило мужчину

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Полиция информировала, что в Вильнюсе произошло необычное несчастье – открутившееся колесо автобуса ранило мужчину.
24 октября, в 16 ч., в Вильнюсе, на шоссе Абею Тауту Респобликос, открутившееся колесо автобуса Mercedes Benz, которым управлял мужчина 1976 г.р., ранило мужчину (1972 г.р.), стоявшего у обочины дороги рядом с автомобилем Toyota.
Мужчина (1972 г.р.) менял колесо автомобиля Toyota, когда в него попало колесо автобуса.
По предварительным данным, мужчина получил серьезные травмы, он был госпитализирован.
Ведется расследование.
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