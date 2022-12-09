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В четверг в Вильнюсе около многоквартирного дома обнаружили тело женщины.
Несчастье в Вильнюсе: около дома обнаружено тело женщины
© DELFI / Erika Venckutė

По предварительным данным, в 21.40 ч. в Вильнюсе, на ул. Шешкинес, во дворе дома было обнаружено тело женщины (1987 г.р.) с многочисленными ушибами.

Обстоятельства смерти женщины выясняет полиция.

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