Несчастье в Вильнюсе: на стройке погиб рабочий

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Департамент полиции информировал, что в Вильнюсе погиб человек.
По предварительным данным, в воскресенье, в 9 ч. в Вильнюсе, на стройке на ул. Салтонишкю, во время демонтажа перекрытия, перекрытия упало и нанесло смертельные травмы работнику (1984 г.р.).
Ведется расследование.
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