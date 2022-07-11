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Департамент полиции информировал, что в Вильнюсе погиб человек.
Несчастье в Вильнюсе: на стройке погиб рабочий
© DELFI / Andrius Ufartas

По предварительным данным, в воскресенье, в 9 ч. в Вильнюсе, на стройке на ул. Салтонишкю, во время демонтажа перекрытия, перекрытия упало и нанесло смертельные травмы работнику (1984 г.р.).

Ведется расследование.

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