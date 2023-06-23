Несчастье в Вильнюсе – на остановке общественного транспорта умер мужчина

Полиция информировала, что в 7.33 ч. поступило сообщение о том, что мужчине на остановке требуется скорая помощь.

Звонивший сказал, что ехал в автобусе, когда увидел, что на остановке "Архитекту" пожилому мужчине стало плохо, он упал. Очевидец попросил водителя автобуса остановиться, выбежал из автобуса и поспешил на помощь, сразу стал звонить по номеру 112.

Звонивший делал пожилому человеку массаж сердца, его все время по телефону консультировала специалист скорой помощи.

На помощь мужчине прибежали проезжавшие мимо полицейские.

К сожалению, спасти жизнь мужчине не удалось, он скончался. Врачи скорой констатировали смерть пожилого человека.

Выяснилось, что скончался пожилой человек 1930 г.р. О смерти мужчины информировали его родственников.