Несчастье в Варене: загорелся дом, спасена женщина

В Единый центр помощи по номеру 112 поступило сообщение о том, что в Варене, на ул. Пушино горит деревянный дом, внутри находится человек.
На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Варенского пожарно-спасательного управления.
Информация о происшествии была передана в станцию скорой помощи Алитусского уезда.
Дополнено: пожар был потушен очень быстро - в течение 20 минут.
Спасатели сообщили, что из горящего дома достали женщину. Есть подозрение, что она могла отравиться дымом. Ожидаются медики.
На месте работают 2 пожарные машины.
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