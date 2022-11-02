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Сообщение о возгорании поступило в 8.55.
Несчастье в Варене: загорелся дом, спасена женщина
© DELFI / Josvydas Elinskas

В Единый центр помощи по номеру 112 поступило сообщение о том, что в Варене, на ул. Пушино горит деревянный дом, внутри находится человек.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Варенского пожарно-спасательного управления.

Информация о происшествии была передана в станцию скорой помощи Алитусского уезда.

Дополнено: пожар был потушен очень быстро - в течение 20 минут.

Спасатели сообщили, что из горящего дома достали женщину. Есть подозрение, что она могла отравиться дымом. Ожидаются медики.

На месте работают 2 пожарные машины.

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