2024.08.04 07:02

Несчастье в Тракайском районе – рядом с Палукнисским аэродромом упал планер, пострадал мужчина

 
Эрика Венцкуте
ru.DELFI.lt

В субботу, 3 августа, полиция, пожарные-спасатели и врачи спешили в Тракайский район. Сообщалось об упавшем планере.

По данным Департамента полиции, 3 августа, в 16.35 ч., в Тракайском районе, в деревне Паэжереляй, рядом с Палукнисским аэродромом упал планер.

Пострадал 45-летний гражданин Украины. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Сообщается, что о несчастье сообщили сразу несколько человек – проезжавший водитель, который видел падение, владелец участка земли, на который упал планер.

По предварительным данным, пилот получил травмы ноги и руки (открытые переломы). Когда приехали врачи скорой, мужчина был в сознании, но с трудом ориентировался в пространстве.

Подозревают, что причиной аварии стала слишком низкая скорость.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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