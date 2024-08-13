Несчастье в Шяуляй: новорожденный скончался в карете скорой помощи, роженица находится в больнице

По сведениям Delfi, у жнщины начились схватки в в 19.39 ч. и она позвонила по номеру 112. Через 20 минут, в 19.59 ч. по номеру 112 позвонил муж роженицы, потому что помощь еще не приехала. Схватки участились, поэтому диспетчер стала инструктировать мужчину, чтобы он был готов к приятию родов: подготовить теплую воду и полотенца. Инструктаж длился 15 минут, потом связь прервалась.