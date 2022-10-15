Несчастье в Шяуляй: загорелась крыша дома, 50 человек были эвакуированы

Возгорание в двухэтажном здании произошло около 14.00. По словам пожарных, в это время ремонтировали крышу. Для работы с битумным покрытием использовался газовый баллон.

Утеплитель загорелся. Второй этаж был задымлен. Эвакуированы 50 жителей. Один мужчина получил ожог рук и был доставлен в больницу.

Для тушения пожара были задействованы 4 автоцистерны и автомобиль с лестницей. На месте происшествия работали 12 спасателей.

Пожар был потушен примерно через час.