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В пятницу в Шяуляй, на улице Рагайнес, загорелась крыша ремонтируемого дома.
Несчастье в Шяуляй: загорелась крыша дома, 50 человек были эвакуированы
© DELFI / Karolina Pansevič

Возгорание в двухэтажном здании произошло около 14.00. По словам пожарных, в это время ремонтировали крышу. Для работы с битумным покрытием использовался газовый баллон.

Утеплитель загорелся. Второй этаж был задымлен. Эвакуированы 50 жителей. Один мужчина получил ожог рук и был доставлен в больницу.

Для тушения пожара были задействованы 4 автоцистерны и автомобиль с лестницей. На месте происшествия работали 12 спасателей.

Пожар был потушен примерно через час.

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