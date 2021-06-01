Несчастье в Шяуляй: погиб велосипедист

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Полиция информировала, что в Шяуляй произошло трагическое происшествие - погиб человек.
В понедельник, 31 мая, в 12.20 ч., в Шяуляй, на ул. Тильжес, мужчина (1949 г.р.) ехал на велосипеде, не справился с управлением и врезался в здание.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
Начато расследование.
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