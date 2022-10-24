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По предварительным данным, ДТП произошло в 12.30 ч. во дворе дома на ул. A.Ю.Греймо.

По данным Шяуляйской полиции, грузовик Fiat Ducato дал задний ход. Водитель не заметил пожилую женщину и сбил ее.

От полученных травм 83-летняя женщина скончалась на месте. Женщина жила в доме, во дворе которого произошло несчастье.

20-летний водитель был трезвым. Грузовик принадлежит компании.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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