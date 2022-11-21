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В воскресенье в Расейнском районе произошло несчастье. Сообщается о смерти мужчины.
Greitoji pagalba
Greitoji pagalba
© DELFI / Karolina Pansevič

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что в 22.15 ч. врачи попросили о помощи - после ДТП на дороге Вильнюс-Каунас-Клайпеда они не могли освободить из машины водителя.

Пожарные-спасатели на месте происшествия выяснили, что никакого ДТП не было, у водителя пошатнулось здоровье.

Мужчину передали в руки врачей.

Полиция сообщила, что водитель (1963 г.р.) тягача Volvo скончался.

Обстоятельства его смерти выясняют эксперты.

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