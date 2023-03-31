Несчастье в Неринге: автомобиль врезался в дерево, погиб мужчина

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В пятницу рано утром в Неринге произошло трагическое ДТП.
Полиция сообщает, что 31 d., в 07.50 ч., в Неринге, на ул. Пярвалкос, с дороги съехал и в дерево врезался автомобиль Peugeot 607.
По предварительным данным, в ДТП погиб водитель 1970 г.р.
Ведется расследование.
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