Несчастье в Неринге: автомобиль врезался в дерево, погиб мужчина

Полиция сообщает, что 31 d., в 07.50 ч., в Неринге, на ул. Пярвалкос, с дороги съехал и в дерево врезался автомобиль Peugeot 607.

По предварительным данным, в ДТП погиб водитель 1970 г.р.

Ведется расследование.