Несчастье в Лаздияйском районе: мужчины провалился под лед и утонул

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В субботу, около 16.00, пожарным поступило сообщение о том, что в деревне Кайлиняй Лаздияйского района под лед провалился человек.
Несчастье произошло на озере Анча. На место происшествия выехали две пожарные машины и автомобиль водолазов.
Спасатели обнаружили утопленника примерно в 30 м от берега. Водолазы вытащили тело мужчины (1975 г.р.) с глубины 3 м.
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