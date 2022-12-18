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В субботу, около 16.00, пожарным поступило сообщение о том, что в деревне Кайлиняй Лаздияйского района под лед провалился человек.
Несчастье в Лаздияйском районе: мужчина провалился под лед и утонул
© Šiaulių aps. VPK

Несчастье произошло на озере Анча. На место происшествия выехали две пожарные машины и автомобиль водолазов.

Спасатели обнаружили утопленника примерно в 30 м от берега. Водолазы вытащили тело мужчины (1975 г.р.) с глубины 3 м.

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