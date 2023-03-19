Несчастье в Кретингском районе - в сгоревшем грузовике нашли тело обгоревшего водителя

В департаменте полиции сообщили, что 19 марта около 02.08 в Кретингском районе, в грузовике DAF с полуприцепом возник пожар, во время которого грузовик сгорел.
На месте пожара обнаружено обгоревшее тело водителя (1979 г.р.).
Также сгорел припаркованный рядом грузовик MAN.
В связи с инцидентом начато досудебное расследование для установления причины смерти.
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