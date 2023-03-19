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В Кретингском районе загорелся грузовик. Сообщается, что в нем было обнаружено обгоревшее тело водителя.
Несчастье в Кретингском районе - в сгоревшем грузовике нашли тело обгоревшего водителя
© DELFI / Josvydas Elinskas

В департаменте полиции сообщили, что 19 марта около 02.08 в Кретингском районе, в грузовике DAF с полуприцепом возник пожар, во время которого грузовик сгорел.

На месте пожара обнаружено обгоревшее тело водителя (1979 г.р.).

Также сгорел припаркованный рядом грузовик MAN.

В связи с инцидентом начато досудебное расследование для установления причины смерти.

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