aA
В субботу, в 19.44, по номеру Единой помощи 112 поступило сообщение, что в пруду села Лаздининкай Кретингского района тонет человек.
Несчастье в Кретингском районе: в лодке было двое, но до берега добрался только один
© DELFI (G.Karpavičiūtės nuotr.)

По данным Delfi, когда прибыли спасатели, человека видно не было, примерно в 50 метрах от берега плыла пустая лодка.

По предварительным данным, в лодке находились два человека, оба упали в воду. Одному из них удалось доплыть до берега, а другой ушел под воду, его ищут спасатели.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

prof. Saulius Čaplinskas Koronaviruso testas

В Литве установлен один из самых агрессивных штаммов коронавируса - бразильский: более опасен для молодых людей (58)

В Литве выявлен случай бразильского штамма...

Eitvydas Bajarūnas Eitvydas Bajarūnas Eurai

Посол в Москве: самая заинтересованная в том, чтобы в России была демократия, чтобы Россия развивалась экономически благополучно — это Литва (115)

Чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики...

Спасавшийся от белорусского режима Дмитрий переехал в Литву: мне угрожали расправой (43)

Девять часов непрерывного допроса, восемь дней в...

На Антакальнисском кладбище - толпа людей: был вывешен советский флаг, составлены протоколы как отмечают День победы в Вильнюсе (212)

9 мая, когда в России отмечают окончание Второй мировой...

Туризм постепенно восстанавливается: в некоторые страны из Литвы вылетают полные самолеты (5)

С приближением летнего сезона и растущим спросом на...