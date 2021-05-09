Несчастье в Кретингском районе: в лодке было двое, но до берега добрался только один

По данным Delfi, когда прибыли спасатели, человека видно не было, примерно в 50 метрах от берега плыла пустая лодка.

По предварительным данным, в лодке находились два человека, оба упали в воду. Одному из них удалось доплыть до берега, а другой ушел под воду, его ищут спасатели.