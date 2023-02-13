Несчастье в Каунасском районе: из окна выпала девочка

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В Каунасском районе под домом обнаружена пострадавшая девочка. Выяснилось, что она выпала из окна.
Департамент полиции сообщил, что несчастье произошло 12 февраля, в 20 ч. в Академии (Каунасский район). Около дома была обнаружена девочка (2008 г.р.).
Пострадавшую увезли в больницу. Подозревают, что девочка выпала из окна. Начато расследование.
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