Несчастье в Каунасском районе: из окна выпала девочка

Департамент полиции сообщил, что несчастье произошло 12 февраля, в 20 ч. в Академии (Каунасский район). Около дома была обнаружена девочка (2008 г.р.).

Пострадавшую увезли в больницу. Подозревают, что девочка выпала из окна. Начато расследование.