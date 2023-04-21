Несчастье в Каунасе: скончался родившийся дома младенец

Департамент полиции сообщает, что несчастье произошло 18 апреля, в 22.20 ч. в каунасской квартире, где женщина (2001 г.р.) родила младенца мужского пола.

В 23.11 ч того же дня роженицу и младенца привезли в больницу. Около полуночи младенец скончался. Женщина находится в больнице.

20 апреля полиция начала расследование для выяснений обстоятельств смерти ребенка.

По данным полиции, женщина не планировала рожать дома. Она сама вызвала скорую. До сих пор женщина в поле зрения полиции не попадала.

"Об этом происшествии полицию в четверг информировали врачи, сообщение поступило в 16.30 ч., было начато расследование", – сообщает полиция.

В четверг в вильнюсской больнице скончался ребенок, мальчик 2016 г.р. Его привезли в больницу 20 апреля, в 19.45 ч. В 20.55 ч. того же дня мальчик скончался. Ведется расследование.