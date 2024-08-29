2024.08.29 07:06

Несчастье в Каунасе: скончалась, вероятно, выпавшая из окна женщина

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

28 августа портал Kas vyksta Kaune получил информацию о том, что в Каунасе, на ул. Драугистес, под балконом многоквартирного дома лежит тело человека. Читатель спрашивал, что случилось.

Дежурный Главного комиссариата полиции Каунасского округа сказал, что в 16.24 ч. поступило сообщение о том, что в Каунасе из окна выпала женщина.

Врачи скорой констатировали, что женщина скончалась.

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