Несчастье в Каунасе: скончалась, вероятно, выпавшая из окна женщина

Дежурный Главного комиссариата полиции Каунасского округа сказал, что в 16.24 ч. поступило сообщение о том, что в Каунасе из окна выпала женщина.
Врачи скорой констатировали, что женщина скончалась.
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28 августа портал Kas vyksta Kaune получил информацию о том, что в Каунасе, на ул. Драугистес, под балконом многоквартирного дома лежит тело человека. Читатель спрашивал, что случилось.
Дежурный Главного комиссариата полиции Каунасского округа сказал, что в 16.24 ч. поступило сообщение о том, что в Каунасе из окна выпала женщина.
Врачи скорой констатировали, что женщина скончалась.