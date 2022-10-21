Несчастье в Каунасе: около дома обнаружено тело женщины

Скопировать ссылку Несчастье в Каунасе: около дома обнаружено тело женщины

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Департамент полиции сообщает, что 20 октября, в 11 ч. в Каунасе, на ул. Раситес, около дома, было обнаружено тело женщины.