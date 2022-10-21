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Департамент полиции сообщает, что 20 октября, в 11 ч. в Каунасе, на ул. Раситес, около дома, было обнаружено тело женщины.
По предварительным данным, эксперт на теле скончавшейся (1987 г.р.) следов насилия не обнаружил.
Подозревают, что женщина могла погибнуть, выпрыгнув из окна в подъезде.
Обстоятельства смерти женщины выясняет полиция.
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