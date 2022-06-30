Несчастье в Йонишкском районе: женщина родила мертвых близнецов

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В Шяуляйскую больницу была доставлена женщина, которая родила дома близнецов. Младенцы скончались.
Департамент полиции информирует, что 29 июня, в 10 ч. в Шяуляйскую больницу из Йонишкского района была доставлена женщина (1982 г.р.), которая около 9 ч. того же дня дома родила двоих мертвых младенцев.
Эксперты выясняют причины смерти младенцев.
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