Несчастье в Йонишкском районе: женщина родила мертвых близнецов

Департамент полиции информирует, что 29 июня, в 10 ч. в Шяуляйскую больницу из Йонишкского района была доставлена женщина (1982 г.р.), которая около 9 ч. того же дня дома родила двоих мертвых младенцев.

Эксперты выясняют причины смерти младенцев.