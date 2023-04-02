По данным полиции, несчастье произошло в субботу около 13.30. Ребенок (2018 г.р.) выпал с балкона дома на втором этаже.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в Вильнюсскую больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Сотрудники собрали материал на основании злоупотребления правами или обязанностями родителя, опекуна или попечителя или других законных представителей ребенка.

Это наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.