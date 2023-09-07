07 сентября 2023 г. 10:34

Нервы на литовской границе. Владелец Opel Astra может лишиться автомобиля

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: VSAT

В Шальчининкайском районе пограничники задержали местного жителя. Документы на его автомобиль были в порядке, но нервозность водителя насторожила сотрудников Варенского погранотряда, и не напрасно, сообщает Погранслужба Литвы.

Во вторник сотрудники Варенского погранотряда на дороге Дивенишкес-Шальчининкай возле села Ширвий (Шальчининкайский район) остановили автомобиль Opel Astra с литовскими номерами, который ехал в сторону Шальчининкай.

За рулем был 65-летний житель Шальчининкайского района. Документы, представленные водителем, были в порядке, но с сотрудниками погранслужбы он общался с явной нервозностью.

Чутье пограничников не обмануло: в ходе проверки выяснилось, что в автомобиле были установлены тайники. Из них пограничники изъяли 1800 пачек сигарет NZ Gold с белорусской маркировкой.

В связи с перевозкой подакцизных товаров с нарушением установленного порядка пограничники возбудили дело об административном правонарушении. За такое нарушение ожидает штраф в размере от 5200 до 6000 евро и конфискация транспортного средства.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Читайте также
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии