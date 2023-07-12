Неприятная история в Regitrа: вместо регистрации автомобилей пришлось общаться с полицией

Полиция сообщает, что 11 июля, в 9.07 ч. в Вилкавишкском районе, в Бичунай, на ул Гедрю, в филиале государственной компании Regitra мужчина (1989 г.р.) хотел зарегистрировать автомобиль Mercedes Benz. Однако оказалось, что документы на машину фальшивые.
11 июля, в 14.18 ч. в отделении Regitra в Мариямполе, на ул. Кауно, мужчина (1981 г.р.) приехал регистрировать автомобиль BMW, подозревают, что документы на машину фальшивые.
В обоих случаях полиция начала расследование.
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