Неожиданный поворот: после смерти футболиста начато расследование – задержаны подозреваемые

"Несколько недель назад мы узнали о смерти Хведукаса, а в СМИ сообщалась причина смерти – проблемы с сердцем и аорта. Однако на деле все обстоит хуже, ситуация ужасная. Наиболее реальная причина смерти – убийство, сейчас выясняют, было ли оно преднамеренным", – сообщается в блоге Padkastas.

По сведениям Delfi, полиция задержала двоих подозреваемых.

Хведукас в последнее время играл в своем родном городе, в команде Marijampolė City, был капитаном команды. Долгое время он играл в команде "Судува", в ее составе в 2017 г. одержал победу в чемпионате Литвы, в 2009 г. завоевал и кубки ЛФФ и супер-кубок ЛФФ.

Он играл также в польских и хорватских клубах, на Мальте и в Финляндии, в Ирландии с командой Dundalk в 2018 г. стал чемпионом этой страны и победителем кубка.

В составе литовской сборной Хведукас с 2012 по 2019 г. 20 сыграл в 20 матчах.